Sau sáp nhập, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM hoạt động thế nào?

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trên cơ sở hợp nhất các Văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM có trụ sở chính tại số 12 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định), cơ sở 2 tại số 321 Phú Lợi (phường Phú Lợi), cơ sở 3 tại số 1939 quốc lộ 55 (xã Long Điền).