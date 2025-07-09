Sau Rằm tháng 7 âm lịch, 4 con giáp gặp phước lành, làm đâu trúng đó

Như Ý| 07/09/2025 07:03

Sau Rằm tháng 7 âm lịch, theo tử vi, có 4 con giáp làm ăn phát đạt, được quý nhân phù trợ, mọi sự như ý, cuộc sống thay đổi bất ngờ.

Tuổi Tý: Thông minh lanh lợi, tài lộc hanh thông

Người tuổi Tý vốn nhanh trí, khéo léo nên càng gặp thời trong dịp cuối tháng 7 âm này. Thời điểm này, trực giác của họ đặc biệt nhạy bén, giúp nắm bắt cơ hội trong đầu tư, kinh doanh hay quyết định sự nghiệp.

congiap1.jpg
Ảnh: Sohu

Trong khi nhiều người còn do dự, họ đã kịp thời hành động, nên khi thu hoạch, tiền bạc thu về đầy ắp. Đặc biệt, người làm trong ngành thương mại, tài chính có cơ hội ký đơn hàng lớn hoặc nhận khoản lợi nhuận bất ngờ. 

Tuổi Thìn: Quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa

Rồng vốn là biểu tượng của quyền uy, nay lại gặp sao Tử Vi chiếu mệnh, vận thế càng thêm vượng. Người tuổi Thìn trong giai đoạn này dễ được lãnh đạo trọng dụng, thăng tiến nhanh chóng; người khởi nghiệp thì gặp đối tác mạnh mẽ, nhận thêm nguồn vốn đầu tư.

Đặc biệt, quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ, giúp mọi việc của tuổi Thìn thuận lợi bất ngờ. 

congiap.jpg
Ảnh: Sohu

Tuổi Ngọ: Sức bật mạnh mẽ, cơ hội dồn dập

Nửa sau tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ như chú ngựa thoát cương, tràn đầy sức sống. Họ làm việc với tinh thần xông xáo, nhiệm vụ nào cũng vượt chỉ tiêu.

Người kinh doanh đơn hàng nối tiếp, xưởng sản xuất hoạt động hết công suất vẫn không kịp đáp ứng. Ngay cả nghề phụ như viết lách, bán hàng online hay livestream cũng thu nhập tăng vọt.

Tuy nhiên, càng trong vận tốt bạn càng phải giữ cái đầu tỉnh táo. Mỗi tuần bạn nên dành thời gian tĩnh tâm, suy ngẫm để giữ được thế cân bằng.

Tuổi Hợi: Phúc dày, tài lộc bất ngờ

Theo Sohu, người tuổi Hợi thời gian này được ví như “âm thầm phát tài”. Vận may tài chính tăng vọt, đặc biệt là các khoản thu phụ ngoài dự tính. Từ việc mua vé số, tham gia trò chơi trúng thưởng đến tình huống bất ngờ trong đời sống đều dễ sinh lợi.

Quan trọng hơn, gia đình hòa thuận, tình thân gắn bó càng củng cố vận trình hanh thông của người tuổi Hợi. Tuy nhiên, muốn giữ được tài lộc cần biết chủ động học hỏi thêm về quản lý tài chính, giữ nhà cửa gọn gàng, nhất là gian bếp. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sau-ram-thang-7-am-lich-4-con-giap-gap-phuoc-lanh-lam-dau-trung-do-2439989.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/sau-ram-thang-7-am-lich-4-con-giap-gap-phuoc-lanh-lam-dau-trung-do-2439989.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Vận may
            Sau Rằm tháng 7 âm lịch, 4 con giáp gặp phước lành, làm đâu trúng đó
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO