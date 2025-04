Sau quyết định của ông Trump, nước Mỹ trước bước ngoặt khó lường

Chỉ số công nghệ Nasdaq 100 giảm 20% kể từ đỉnh hồi tháng 2, tương đương với cú giảm do đại dịch năm 2020 và sự sụp đổ của bong bóng dot-com năm 2000. Nvidia Corp. và Apple Inc. giảm ít nhất 7%, trong khi Tesla Inc. mất 10%.

Nguyên nhân chính của cú sụt giảm này bắt nguồn từ quyết định áp thuế đối ứng của ông Trump, nhắm vào tất cả quốc gia có quan hệ thương mại với Mỹ. Chính sách này, được ông gọi là “tuyên bố độc lập kinh tế”, áp mức thuế cơ bản 10% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ ngày 5/4, đồng thời áp mức thuế cao hơn, lên tới 50%, với các đối tác thương mại lớn từ ngày 9/4.

Ông Trump công bố thuế cao áp lên hàng hóa nhiều nước. Ảnh: MNB

Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, khi các quốc gia như Trung Quốc, Canada và Mexico ngay lập tức tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp thuế quan tương tự. Trung Quốc áp thuế bổ sung 34% với toàn bộ hàng hoá của Mỹ từ ngày 10/4. Bắc Kinh cũng siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trung bình và nặng, có hiệu lực từ 4/4.

Không chỉ chứng khoán bị ảnh hưởng, các thị trường hàng hóa và tiền tệ cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Giá vàng, vốn thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn, bất ngờ lao dốc mạnh trong phiên 4/4, giảm từ mức đỉnh 3.140 USD/ounce trong phiên xuống còn 3.038 USD/ounce vào cuối ngày, tương đương mất hơn 3,2% giá trị.