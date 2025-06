Sau phút rụng rời, người phụ nữ Hà Nội thách thức: ‘Mau đến bắt để tôi có cơm ăn'

Trong cuộc gọi video, anh H. thấy 1 người mặc quân phục công an đọc "lệnh bắt giữ", yêu cầu anh chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Vì quá lo sợ, anh H. đã chuyển toàn bộ số tiền tích góp và vay mượn lên đến 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ gian trước khi phát hiện bị lừa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như bà Th. Ngày 27/5, anh H. (21 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận cuộc gọi từ 1 kẻ giả danh công an, cáo buộc anh liên quan đến án ma túy.

Bị lừa với chiêu thức tương tự, ngày 28/5, chị D. (20 tuổi, trú Hà Nội) mất hơn 400 triệu đồng; ngày 2/6, ông P. (75 tuổi, trú quận Ba Đình) đến công an trình báo sau khi bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng...

Trước thực trạng các vụ lừa đảo giả danh công an có xu hướng gia tăng, Công an TP Hà Nội cảnh báo: Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để phục vụ điều tra.

Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ có giấy mời, giấy triệu tập chính thức đến cá nhân, hoặc liên hệ thông qua công an địa phương. Người dân không nên cài đặt phần mềm lạ, không cung cấp mã OTP, tài khoản hay mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, dừng cuộc gọi và báo ngay cho công an nơi gần nhất. Đồng thời, nên tuyên truyền cho người thân đặc biệt là người lớn tuổi, sinh viên và những người ít tiếp xúc với công nghệ để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.