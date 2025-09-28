Sau phốt gạ gẫm fan nữ, nam ca sĩ tiếp tục thua kiện gần 9 tỷ đồng

Tháng 1/2020, Loud Fun Together ký hợp đồng với Re Cielo Co - công ty có cổ đông chính là mẹ của Park Yoo Chun. Hợp đồng quy định Loud Fun Together sẽ quản lý độc quyền sự nghiệp của nam ca sĩ đến năm 2024. Một năm sau, vì đàm phán thất bại, Park Yoo Chun đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Sau đó, Loud Fun Together nộp đơn lên tòa án yêu cầu cấm Park Yoo Chun tham gia các hoạt động giải trí và phát sóng. Tòa án chấp nhận đơn kiện và ban hành lệnh cấm, song nam thần tượng vẫn tổ chức các buổi biểu diễn ở nước ngoài, thực hiện các hoạt động quảng cáo.