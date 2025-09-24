Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ, Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường

24/09/2025 08:44

Trước những tranh luận xoay quanh lời hứa xây dựng trường học cho trẻ em khó khăn, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có phản hồi rõ ràng.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến đặt câu hỏi về dự án xây dựng 10 ngôi trường vùng cao mà Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng công bố sau khi đăng quang.

Lời hứa này được nhắc lại khi cô vướng chỉ trích vì đoạn clip khoe chiếc đồng hồ trị giá gần một tỷ đồng, khiến nhiều người cho rằng hoa hậu chỉ “nói cho đẹp” mà không thực hiện được bao nhiêu.

Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường
Kỳ Duyên nhận nhiều ý kiến khi sắm đồng hồ tiền tỷ mà dự án xây trường còn chưa xong

Trước những bàn luận trái chiều, Kỳ Duyên đã lên tiếng trên mạng xã hội Threads để làm rõ. Cô cho biết sau một năm, bản thân đã hoàn thành 6/10 ngôi trường, đồng nghĩa vẫn còn 4 trường đang trong quá trình triển khai. Người đẹp nhấn mạnh: “Trước khi đưa dẫn dắt dư luận điều gì thì hãy viết cho đúng, cho phải. Bởi đây là điều thiêng liêng – là công sức của nhiều người dành cho tương lai trẻ thơ tốt đẹp"

Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường
Kỳ Duyên lên tiếng về việc xây trường học trong suốt nhiệm kỳ từ khi cô đăng quang Miss Universe VietNam

Chia sẻ thêm về động lực của dự án, Kỳ Duyên cho biết cô luôn coi giáo dục là chìa khóa để thay đổi cuộc sống. Từ khi còn nhỏ, bản thân đã ý thức được giá trị của việc học và từng nỗ lực theo đuổi ngành Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Dù sau đó phải dừng việc học để tập trung cho công việc, hoa hậu vẫn giữ mong muốn góp sức vào con đường tri thức cho các em nhỏ vùng cao.

“Việc xây trường học không chỉ là một dự án thiện nguyện, mà còn là cách để tôi tri ân xã hội, cũng như thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu. Tôi muốn các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn, để tương lai có thể vươn xa hơn,” cô chia sẻ.

Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường
Kỳ Duyên mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn

Với việc khẳng định đã hoàn thành hơn nửa chặng đường trong cam kết, Kỳ Duyên mong khán giả sẽ nhìn nhận sự việc khách quan hơn. 

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/sau-on-ao-khoe-dong-ho-tien-ty-ky-duyen-noi-gi-ve-cam-ket-xay-10-ngoi-truong-150709.html
Copy Link
https://thuongtruong.com.vn/news/sau-on-ao-khoe-dong-ho-tien-ty-ky-duyen-noi-gi-ve-cam-ket-xay-10-ngoi-truong-150709.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ, Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO