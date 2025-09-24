Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ, Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến đặt câu hỏi về dự án xây dựng 10 ngôi trường vùng cao mà Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng công bố sau khi đăng quang.
Lời hứa này được nhắc lại khi cô vướng chỉ trích vì đoạn clip khoe chiếc đồng hồ trị giá gần một tỷ đồng, khiến nhiều người cho rằng hoa hậu chỉ “nói cho đẹp” mà không thực hiện được bao nhiêu.
Trước những bàn luận trái chiều, Kỳ Duyên đã lên tiếng trên mạng xã hội Threads để làm rõ. Cô cho biết sau một năm, bản thân đã hoàn thành 6/10 ngôi trường, đồng nghĩa vẫn còn 4 trường đang trong quá trình triển khai. Người đẹp nhấn mạnh: “Trước khi đưa dẫn dắt dư luận điều gì thì hãy viết cho đúng, cho phải. Bởi đây là điều thiêng liêng – là công sức của nhiều người dành cho tương lai trẻ thơ tốt đẹp"
Chia sẻ thêm về động lực của dự án, Kỳ Duyên cho biết cô luôn coi giáo dục là chìa khóa để thay đổi cuộc sống. Từ khi còn nhỏ, bản thân đã ý thức được giá trị của việc học và từng nỗ lực theo đuổi ngành Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Dù sau đó phải dừng việc học để tập trung cho công việc, hoa hậu vẫn giữ mong muốn góp sức vào con đường tri thức cho các em nhỏ vùng cao.
“Việc xây trường học không chỉ là một dự án thiện nguyện, mà còn là cách để tôi tri ân xã hội, cũng như thực hiện trách nhiệm của một hoa hậu. Tôi muốn các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn, để tương lai có thể vươn xa hơn,” cô chia sẻ.
Với việc khẳng định đã hoàn thành hơn nửa chặng đường trong cam kết, Kỳ Duyên mong khán giả sẽ nhìn nhận sự việc khách quan hơn.