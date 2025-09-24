Sau ồn ào khoe đồng hồ tiền tỷ, Kỳ Duyên nói gì về cam kết xây 10 ngôi trường

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến đặt câu hỏi về dự án xây dựng 10 ngôi trường vùng cao mà Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng công bố sau khi đăng quang.

Lời hứa này được nhắc lại khi cô vướng chỉ trích vì đoạn clip khoe chiếc đồng hồ trị giá gần một tỷ đồng, khiến nhiều người cho rằng hoa hậu chỉ “nói cho đẹp” mà không thực hiện được bao nhiêu.