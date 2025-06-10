Sau ồn ào AntEx, Shark Bình livestream nói về lãnh đạo trong khởi nghiệp

Trưa 6/10, Shark Bình đã tổ chức phiên livestream tiếp theo nói về khởi nghiệp với chủ đề tư duy lãnh đạo (startup) trong thời kỳ biến động, đây là phiên livestream thứ 46 của ông, sự kiện diễn ra hai lần một tuần.

Shark Bình tại phiên livestream trưa 6/10. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nguyễn Hoà Bình, hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp rất nhiều khó khăn khi nền kinh tế có nhiều biến động. Các doanh nghiệp có xu hướng tiết giảm nhân sự để tận dụng công nghệ mới như AI. Hàng hoá sản xuất ra thừa thải, như Trung Quốc hàng may mặc tồn khoảng nhiều năm tới, nên phải xả hàng qua các kênh thương mại điện tử ra nước ngoài, tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Bình cho biết, đã hoạt động kinh doanh với thời gian 24 năm và khởi nghiệp từ 2 triệu đồng, suýt phá sản 5 lần mới tồn tại đến ngày hôm nay. Vì thế, ông muốn chia sẻ kinh nghiệm, cũng như chiêm nghiệm của mình về các vấn đề trong kinh doanh, cuộc sống để chia sẻ với mọi người.