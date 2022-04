Sau nhiều năm tuyên chiến, bất lực với nạn ‘cưa tai mài vỏ’ bình gas

Dồn dập phát hiện việc chiếm dụng bình gas, sang chiết trái phép

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 29/3, cơ quan chức năng Hà Nội đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hàng nghìn bình gas mang nhiều thương hiệu khác nhau tập kết ở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Khí Gas Hóa Lỏng Vạn Lộc (địa chỉ ở Lô CN4 - KCN Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội).

Trung tá Ngô Văn Kiên, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Đông Anh, cho biết đã phát hiện xe biển kiểm soát Nghệ An vận chuyển bình gas từ TP. Vinh (Nghệ An) về khu công nghiệp Nguyên Khê.

“Nhận thấy dấu hiệu vi phạm trong việc hoạt động kinh doanh LPG, chúng tôi đã tiến hành kiểm đếm, sàng lọc ra các nhãn hiệu gas đơn vị nào đang sử dụng, đơn vị nào không sử dụng thì thấy số lượng (bình gas mang nhãn hiệu khác) rất lớn. Công an huyện Đông Anh đang phối hợp với lực lượng quản lý thị trường để làm rõ, nếu vi phạm pháp luật sẽ xử lý”, ông Kiên cho biết.