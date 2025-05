Sau nhiều năm phát triển, Minecraft kết thúc hành trình thực tế ảo

Động thái này đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn phát triển kéo dài, nơi Minecraft từng là một trong những tựa game thế giới mở hỗ trợ VR nổi bật nhất, sánh ngang với No Man's Sky, The Forest hay The Elder Scrolls V: Skyrim.

Trước đó, Mojang đã thông báo từ tháng 10/2024 về kế hoạch này, dự kiến ban đầu diễn ra vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, người chơi vẫn có thêm vài tuần trải nghiệm tính năng này trước khi nó chính thức bị loại bỏ. Bản cập nhật mới cũng đồng thời ngừng hỗ trợ trên các nền tảng phổ biến như SteamVR, Oculus Rift và PlayStation VR.