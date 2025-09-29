Sau năm 2030: Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành

Tiến trình chuyển đổi được thực hiện từng bước, bắt đầu từ mùa hè 2026 với việc khuyến khích các hãng bay chuyển các đường bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương sang Long Thành. Sau đó, các chặng bay Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á... cũng lần lượt được chuyển sang sân bay mới.

Từ năm 2028 đến 2030 (cuối giai đoạn 1), hầu hết chuyến bay quốc tế sẽ khai thác tại Long Thành, riêng các đường bay ngắn (dưới 1.000km) của hãng hàng không Việt Nam vẫn được duy trì ở Tân Sơn Nhất.

Đối với khách nội địa, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục đảm nhận vai trò chính, trong khi Long Thành chỉ khai thác một phần theo nhu cầu.

Giai đoạn 2 (sau năm 2030): khi hạ tầng giao thông kết nối vùng (đường bộ, đường sắt) đã hoàn thiện, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ khai thác tại Cảng HKQT Long Thành nhằm thiết lập nền tảng hình thành “trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế ngang tầm khu vực tại vùng TPHCM”.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ, cũng như các chuyến bay thuê chuyến phục vụ tổ chức, cá nhân.