Sau Mỹ đến lượt Singapore tịch thu 115 triệu USD của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Cảnh sát Singapore cho biết đã tiến hành chiến dịch truy xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc vào ngày 30/10 nhằm vào Chen và các cộng sự, dù những người này hiện không có mặt ở Singapore. Các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại. Song, chiến thuật này không qua được mắt nhà chức trách Mỹ và Anh.