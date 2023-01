Sau một năm bê bối, giải thưởng Quả Cầu Vàng nín thở chờ "thoát nguy"

Hàng loạt những bộ phim đình đám của Hollywood trong năm qua đã được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2023, có thể kể tới các phim như "Avatar: The Way of Water", "Top Gun: Maverick" hay "Elvis"... Vậy nhưng có rất ít những cái tên được đề cử lên tiếng thể hiện sự hân hoan khi được xướng tên.

Nữ diễn viên Ana de Armas tham gia dẫn lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 (Ảnh: New York Post).

Mức độ uy tín của một giải thưởng trong giới làm phim thường được đong đếm bằng sự hồi đáp của nghệ sĩ khi tên của họ hoặc tác phẩm của họ được đề cử tại giải. Sự im lặng mang rất nhiều thông điệp: Đề cử ấy có ý nghĩa với nghệ sĩ không? Đề cử ấy có khiến họ cảm thấy hân hoan, tự hào vì đã được ghi nhận không?

Sự im lặng của những cái tên được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2023 cho thấy giới sao Hollywood vẫn chưa quên bê bối cũ mà giải thưởng này vấp phải. Như vậy, hệ lụy để lại đối với giải Quả Cầu Vàng hiện nay vẫn còn khá rõ nét. Không biết sự thờ ơ, lãnh đạm này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ.

Trước đây, Quả Cầu Vàng vốn được biết tới là một giải thưởng quy tụ đông đảo các ngôi sao Hollywood với không khí có nhiều nét vui vẻ, phóng khoáng hơn giải Oscar. Quả Cầu Vàng diễn ra sớm nên thường được xem là sự kiện mở màn cho mùa trao giải ở Hollywood. Quả Cầu Vàng còn từng được xem là giải thưởng giúp dự báo cho những cái tên thắng giải Oscar diễn ra sau đó.