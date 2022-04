Sau mở cửa du lịch: Vắng bóng khách ngoại, lác đác khách nội

Theo ghi nhận của PV VTC News, nhiều thời điểm trong những ngày qua, tại các địa chỉ vốn hút khách từ khi dịch COVID-19 chưa hoành hành như: Chùa Cầu, cầu An Hội cùng các hàng quán nổi tiếng ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam rơi vào tình cảnh lác đác du khách. Đặc biệt, khách quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chia sẻ về hoạt động bán buôn trong những ngày qua, ông Nguyễn Văn Th. - chủ một quán nước giải khát nằm ngay vị trí đắc địa trong khu phố cổ bộc bạch: “Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phố chỉ thực sự nhộn nhịp được dăm ba ngày nhờ sự kiện khai mạc Năm Du lịch Quốc gia, còn bây giờ khách vắng lắm. Buồn nhất là dù đường bay quốc tế đã được mở lại nhưng vẫn không thấy khách Tây. Hàng chục năm qua, người dân trong khu phố này chủ yếu bán buôn, có của ăn của để cũng nhờ phần lớn vào khách nước ngoài”, ông Th. nói.

Đề cập đến việc đón khách quốc tế, đại diện 2 đơn vị chuyên kết nối dòng khách ngoại đến Quảng Nam suốt nhiều năm qua là Trung tâm Lữ hành Hội An và Hội An Express đều bày tỏ sự lo lắng.

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc Trung tâm Lữ hành Hội An, từ ngày 15/3 đến nay, trung tâm vẫn chưa đón được bất kỳ một khách quốc tế nào. “Mọi năm, thời điểm tháng 3, rất nhiều khách nước ngoài đã liên hệ với Trung tâm Lữ hành Hội An để đặt dịch vụ khi đến phố cổ Hội An dịp lễ 30/4 – 1/5. Tuy nhiên, chừ đầu tháng 4 rồi mà vẫn không có lấy một khách liên hệ” – ông Tuấn thông tin thêm.

Du khách đến tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn trong những ngày qua chủ yếu là khách nội. (Ảnh: Thanh Ba)

Tương tự đô thị cổ Hội An, một di sản văn hóa thế giới khác ở Quảng Nam là khu đền tháp Mỹ Sơn cũng đặt trong tình cảnh lác đác khách nội, vắng bóng khách ngoại.

Bà Văn Thị Cẩm Tú – Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn – thống kê, kể từ khi được chọn thí điểm mở cửa đón khách đến nay, Thánh địa Mỹ Sơn đón khoảng 10.000 khách, trong đó khách quốc tế chỉ đạt tầm 1.000.

Theo bà Tú, thời điểm chưa xuất hiện dịch COVID-19, khách tham quan Mỹ Sơn chủ yếu là khách quốc tế (chiếm 90%). Tuy nhiên, từ thời điểm Chính phủ đồng ý mở lại du lịch để đón khách quốc tế, quần thể kiến trúc của người Chăm Pa vẫn chỉ có lèo tèo khách nước ngoài tới tham quan.

Tại Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, sau hơn nửa tháng mở cửa du lịch, nhiều cửa hàng lưu niệm và thuyền du lịch vẫn chờ khách quốc tế “gõ cửa”. Mỗi ngày, miền di sản thiên nhiên thế giới này chỉ đón vỏn vẹn 200 lượt khách trong nước tới tham quan.