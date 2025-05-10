Sau metro 4 tỷ USD, Vingroup đề xuất làm tiếp đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Hạ tầng giao thông kết nối giữa TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang là một nút thắt lớn cản trở sự phát triển du lịch và kinh tế liên vùng.

Hạn chế cốt lõi nằm ở việc không có tuyến đường bộ trực tiếp, buộc phương tiện phải đi vòng qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, người dân và doanh nghiệp phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hai trục đường bộ chính: Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) và Quốc lộ 51 (QL51). Cả hai tuyến này đều đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết, khiến thời gian di chuyển từ TPHCM đến Vũng Tàu kéo dài và khó dự đoán.

Trong khi đó, giải pháp đường thủy là phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu dù giúp rút ngắn quãng đường biển, nhưng lại chưa thể gánh vác toàn bộ áp lực. Lộ trình này yêu cầu người dân phải di chuyển thêm một quãng đường dài đến Cần Giờ và phải qua phà Bình Khánh (nối Nhà Bè - Cần Giờ), vốn cũng là một điểm nghẽn giao thông khác của thành phố, làm giảm tính hiệu quả và sự thuận tiện của tuyến đường này.

Sự thiếu đồng bộ và quá tải này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm hoàn thiện các dự án hạ tầng trọng điểm khác trong khu vực.