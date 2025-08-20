Sáu mẹo du lịch giúp kỳ nghỉ nhẹ nhàng hơn

Tác giả Wendy Rose Gould, nhà báo người Mỹ chuyên viết về du lịch, làm đẹp và phong cách sống chia sẻ kinh nghiệm cá nhân sau nhiều năm sống ở nước ngoài, đi hơn 40 quốc gia và khắp nước Mỹ.

Với vài mẹo du lịch đơn giản, bạn sẽ không
Với vài mẹo du lịch đơn giản, bạn sẽ không bị kiệt sức hay cần thêm kỳ nghỉ khác để hồi phục - Ảnh: Freepik

Du lịch luôn hấp dẫn, thúvvà nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng ai cũng biết rằngbấtkỳ chuyến đinàocũng có những khoảnhkhắckhông mấy vui vẻ”. Chuyến bay có thbịhoãn (hoặc tệ hơn là hủy), khách sạn bạn mong chờ lạigây thất vọng, vàlịch trình dày đặc có thkhiến bạn kiệt sức, thậm chí cần… một kỳ nghỉ khác để hồi phục.

Dưi đây là 6 mẹo du lịch giúp kỳ nghỉ nhẹ nhàng hơn.

Luôn đđthiết yếu trong hành lý xách tay

Nên để những món cần thiết cho một vài ngày đầu trong hành lý xách tay - Ảnh: Unsplash

Wendy Rose Gould cho biết: "Tôi thường chỉ đi với vali xách tay, nhưng đôi khi vẫnphảiký gửi (như khi đi dài ngày, thayđổikhí hậu, hoặc tham gia nhiều sự kiện). Vấnđlà tôi đãtừngbị thất lạc hành lý khá nhiều lần. Vìvậy, tôi luôn mangtheođcần thiết cho vài ngàyđầu trong vali xách tay: quần áo quan trọng, đvệ sinh cá nhân, một bộ đồ lót, sạc, thiết bị điện tử, và nhữngmón giá trị. Thườngthì hãng bay sẽ mất 24 - 72 giđtrảlại hành lý thất lạc".

Dành vài ngày “không báo thức

Đi du lịch là nghỉ ngơi, bạn nên tranh thủ vài ngày không báo thức để thong thả hơn - Ảnh: Unsplash

Wendy Rose Gould thích tận hưởng cả những ngày dậy sớm lẫn những lúc thong thả. Đi du lịch là nghngơi, nêncơ thể xứng đáng được ngủ đ. Đôi khi ngủ tới 10g sáng, ănsáng muộn trong phòng kháchsạn và ra ngoài lúc trưa cũng chẳng sao, đó cũnglà một kiểu tậnhưởng.

Đến sớm 1 ngày

Nên đến sớm 1 hoặc 2 ngày, bạn sẽ không bao giờ lo bị trễ chuyến - Ảnh: Unsplash

Wendy Rose Gould k li: "Bài học nhớ đời của tôi: chuyến đi Ireland t Phoenix có chặng nối chuyến ở bờĐông btrễ, và chúng tôi đã… chạy đến cổng chỉ đnhìnthấy máy bay rời đi. Tôi phải bay muộn hơn 24 gi. Riêng một gia đình đi cùng bị lỡ chuyến du thuyềnđãđặt. Từ đó, tôi luôn đi sớm hơn 1 hoặc 2 ngày nếu có skiệnquan trọng như tour, buổi hòa nhạc, hay chuyến tàu biển".

Lập danh sách “phải thử” thay vì lịch trình cứng

lập một danh sách những quán ăn, quán cà phê, bảo tàng, điểm tham quan mà mình muốn ghé, kèm theo khu vực chúng nằm. Nhờ vậy, tôi có một khung tham khảo, nhưng vẫn thoải mái chọn lựa theo hứng
Lập danh sách nơi mình muốn ghé giúp bạn thoải mái chọn lựa theo hứng - Ảnh: Freepik

"Tôi không thích lịch trìnhquá chi tiếtvìd bị bóbuộcvàkhiếnkỳnghỉgiống công việc. Thayvàođó, tôi lập một danh sáchnhữngquánăn, quánphê, bảotàng, điểm tham quan màmình muốn ghé, kèm theo điểm đến liên quan. Nhờ vậy, tôi có một khung tham khảo, nhưng vẫn thoảimáichọn lựa theo hứng" - Wendy Rose Gould chia sẻ.

Tìm niềm vui nhỏ

Những niềm vui nhỏ sẽ làm thay đổi trải nghiệm chuyến đi của bạn - Ảnh: Pixabay

Wendy Rose Gould cho biết: "Điềutưởngchừngnhỏ bé nàylạilàmthayđổitrải nghiệm du lịch của tôi rất nhiều. Chú ý tới những khoảnh khắc vuivẻ, một nhãn dán d thương trên khóa, một người ômchậucâykhổnglồ, dòngchdídỏmtrênbảng menu quánphê, hay cánh bướm bay trong vườn hoahồng, giúp tôi biết ơn, tận hưởng hiện tại và nhìn mọi thứtích cực hơn".

Giữ thói quen thường nhật

Nên duy trì một phần thói quen khi đi du lịch - Ảnh: Pixabay

Du lịch dễ khiến bạn thay đổi nếp sống: ăn uống thấtthường, thiếungủ, da nổimụn. Wendy Rose Gould nói: "Tôi nhậnrarằngviệcduytrì một phần thói quensgiúp cân bằng: dùng đúng sản phẩm chăm sóc da, ngđúng giờ, uống nhiều nước, đọc 10 - 20 phút trước khi ngủ, và nếuđượcthìtậpthểdụcnhẹ nhàng".

Mẹonhỏ, điđâu, hãytạokhoảng trống trong lịch trình để nghỉ ngơi và tận hưởng. Du lịchkhông chỉ là “đi cho hếtchỗ”, màđể cơ thể và tâm hồn được nạplại năng lượng.

