Sáu mẹo du lịch giúp kỳ nghỉ nhẹ nhàng hơn

Với vài mẹo du lịch đơn giản, bạn sẽ không bị kiệt sức hay cần thêm kỳ nghỉ khác để hồi phục - Ảnh: Freepik

Du lịch luôn hấp dẫn, thúvịvà nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng ai cũng biết rằngbấtkỳ chuyến đinàocũng có những khoảnhkhắc “không mấy vui vẻ”. Chuyến bay có thểbịhoãn (hoặc tệ hơn là hủy), khách sạn bạn mong chờ lạigây thất vọng, vàlịch trình dày đặc có thể khiến bạn kiệt sức, thậm chí cần… một kỳ nghỉ khác để hồi phục.

Dưới đây là 6 mẹo du lịch giúp kỳ nghỉ nhẹ nhàng hơn.

Luôn đ ể đ ồ thiết yếu trong h ành lý xách tay

Nên để những món cần thiết cho một vài ngày đầu trong hành lý xách tay - Ảnh: Unsplash

Wendy Rose Gould cho biết: "Tôi thường chỉ đi với vali xách tay, nhưng đôi khi vẫnphảiký gửi (như khi đi dài ngày, thayđổikhí hậu, hoặc tham gia nhiều sự kiện). Vấnđềlà tôi đãtừngbị thất lạc hành lý khá nhiều lần. Vìvậy, tôi luôn mangtheođồcần thiết cho vài ngàyđầu trong vali xách tay: quần áo quan trọng, đồvệ sinh cá nhân, một bộ đồ lót, sạc, thiết bị điện tử, và nhữngmóncó giá trị. Thườngthì hãng bay sẽ mất 24 - 72 giờđểtrảlại hành lý thất lạc".

Dành vài ngày “không báo thức”

Đi du lịch là nghỉ ngơi, bạn nên tranh thủ vài ngày không báo thức để thong thả hơn - Ảnh: Unsplash

Wendy Rose Gould thích tận hưởng cả những ngày dậy sớm lẫn những lúc thong thả. Đi du lịch là nghỉngơi, nêncơ thể xứng đáng được ngủ đủ. Đôi khi ngủ tới 10g sáng, ănsáng muộn trong phòng kháchsạn và ra ngoài lúc trưa cũng chẳng sao, đó cũnglà một kiểu tậnhưởng.

Đến sớm 1 ngày

Nên đến sớm 1 hoặc 2 ngày, bạn sẽ không bao giờ lo bị trễ chuyến - Ảnh: Unsplash

Wendy Rose Gould kể lại: "Bài học nhớ đời của tôi: chuyến đi Ireland từ Phoenix có chặng nối chuyến ở bờĐông bị trễ, và chúng tôi đã… chạy đến cổng chỉ để nhìnthấy máy bay rời đi. Tôi phải bay muộn hơn 24 giờ. Riêng một gia đình đi cùng bị lỡ chuyến du thuyềnđãđặt. Từ đó, tôi luôn đi sớm hơn 1 hoặc 2 ngày nếu có sự kiệnquan trọng như tour, buổi hòa nhạc, hay chuyến tàu biển".

Lập danh sách “phải thử” thay vì lịch trình cứng

Lập danh sách nơi mình muốn ghé giúp bạn thoải mái chọn lựa theo hứng - Ảnh: Freepik

"Tôi không thích lịch trìnhquá chi tiếtvìdễ bị bóbuộcvàkhiếnkỳnghỉgiống công việc. Thayvàođó, tôi lập một danh sáchnhữngquánăn, quán cà phê, bảotàng, điểm tham quan màmình muốn ghé, kèm theo điểm đến liên quan. Nhờ vậy, tôi có một khung tham khảo, nhưng vẫn thoảimáichọn lựa theo hứng" - Wendy Rose Gould chia sẻ.

Tìm niềm vui nhỏ

Những niềm vui nhỏ sẽ làm thay đổi trải nghiệm chuyến đi của bạn - Ảnh: Pixabay

Wendy Rose Gould cho biết: "Điềutưởngchừngnhỏ bé nàylạilàmthayđổitrải nghiệm du lịch của tôi rất nhiều. Chú ý tới những khoảnh khắc vuivẻ, một nhãn dán dễ thương trên ổ khóa, một người ômchậucâykhổnglồ, dòngchữdídỏmtrênbảng menu quáncàphê, hay cánh bướm bay trong vườn hoahồng, giúp tôi biết ơn, tận hưởng hiện tại và nhìn mọi thứtích cực hơn".

Giữ thói quen thường nhật

Nên duy trì một phần thói quen khi đi du lịch - Ảnh: Pixabay

Du lịch dễ khiến bạn thay đổi nếp sống: ăn uống thấtthường, thiếungủ, da nổimụn. Wendy Rose Gould nói: "Tôi nhậnrarằngviệcduytrì một phần thói quensẽgiúp cân bằng: dùng đúng sản phẩm chăm sóc da, ngủ đúng giờ, uống nhiều nước, đọc 10 - 20 phút trước khi ngủ, và nếuđượcthìtậpthểdụcnhẹ nhàng".

Mẹonhỏlà, dùđiđâu, hãytạokhoảng trống trong lịch trình để nghỉ ngơi và tận hưởng. Du lịchkhông chỉ là “đi cho hếtchỗ”, màlàđể cơ thể và tâm hồn được nạplại năng lượng.