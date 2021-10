Sau màn thừa nhận lỗi của Bill Gates, vợ cũ có động thái khác biệt

Page Six dẫn lời một cựu chiến binh trong lĩnh vực bảo an cho người nổi tiếng nói rằng ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng chỉ có một đội bảo vệ riêng với hai chiếc SUV hộ tống khi đi ra ngoài.

Bà Melinda Gates tại New York vào cuối tuần trước.

Vào ngày 12/7, trang Page Six đưa tin, trong khi nhà sáng lập Microsoft suýt khóc vì cuộc hôn nhân tan vỡ thì vợ cũ của ông cũng có động thái mới nhất. Cụ thể, xuất hiện tại New York cuối tuần trước, bà Melinda, vợ cũ tỷ phú Bill Gates được 6 vệ sĩ đi trên ba chiếc SUV hộ tống.

Chế độ an ninh mà bà Melinda Gates đang sử dụng với 6 vệ sĩ cùng ba chiếc SUV thường chỉ dành cho những người ở cấp cao nhất của chính phủ hoặc cựu tổng thống.

Sự xuất hiện của bà Melinda cùng dàn vệ sĩ tại câu lạc bộ tư nhân Zero Bond cuối tuần trước ở New York khiến nhiều người phải kinh ngạc, bởi lẽ trước đây, bà không dùng nhiều nhân viên bảo an đến như vậy.

Với đội ngũ hùng hậu này, không ai có thể dễ dàng tiếp cận với bà Melinda. Trang Page Six tiết lộ rằng, bà Melinda đã ghé qua nhà hàng ở khu phố thượng lưu Tribeca và lưu trú tại một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố.