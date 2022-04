'Sau lưng Thiều Bảo Trâm có Sơn Tùng kìa!'

Sơn Tùng đang ở "sau lưng" Thiều Bảo Trâm khi bám sát ở vị trí #5 và #4 trending YouTube

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức cho ra mắt MV There's No One At All. Với sức hút và tầm ảnh hưởng của mình, việc sản phẩm của anh leo top trending chỉ trong chớp mắt là điều hoàn toàn có thể lường trước.

Nhiều người cũng đang chờ đợi liệu "duyên số" của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào khi rất có thể, There's No One At All sẽ sớm khiến Sau Lưng Anh Có Ai Kìa hạ top nhanh chóng.