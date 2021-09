Sau khi vợ cũ tái hôn, thường xuyên đến nhà tôi, vợ cũ bảo: “Em yêu anh, cũng yêu tiền của chồng em”

(Ảnh minh họa)

Nói thật là tôi cũng coi thường vợ cũ lắm khi lén lút che giấu hành vi mập mò sau lưng người chồng hiện tại của cô ấy. Giờ tôi không còn yêu cô ấy mà gần chỉ muốn chiếm hữu về mặt xác thịt. Tôi làm vậy có nên không?"

Phân tích tâm lý:

Khi vợ cũ của anh từng là bạn gái và người vợ hợp pháo của anh, đáng lẽ anh phải trân trọng cô ấy rất nhiều. Tôi cảm thấy nếu không thực sự yêu anh, cô ấy đã không cưới anh dù bị gia đình phản đối gay gắt. Vợ cũ của anh thực sự là một cô gái can đảm. Tuy nhiên, tôi cho rằng lý do khiến vợ cũ ly hôn với anh chỉ sau 2 năm có thể do nguyên nhân sau: Khi kết hôn với anh, vợ cũ của anh từng ôm mộng về một cuộc hôn nhân chỉ cần hai người yêu nhau là đủ; mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Thế nhưng khi bước vào thực tế hôn nhân, quan điểm về hôn nhân và tình yêu của cô ấy đã bị xói mòn bởi cuộc sống khắc nghiệt, đặc biệt là gánh nặng “cơm, áo, gạo tiền” khiến vợ anh cảm nhận được rõ ràng nỗi khổ của một cặp vợ chồng nghèo. Đúng lúc đó, có một người đàn ông giàu có sẵn sàng nâng niu cô ấy, thế nên cô ấy nghĩ: có tiền tương đương với hạnh phúc nên ly hôn với anh.