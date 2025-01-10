Sau hoán đổi nợ, Hoàng Anh Gia Lai niêm yết bổ sung 210 triệu cổ phiếu HAG

Chiều 30/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm chủ tịch, công bố thông tin bất thường liên quan đến công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của HAGL.

Theo đó, UBCKNN đề nghị CTCP Hoàng Anh Gia Lai liên hệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) để thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

Trước đó, hôm 26/6, ngay sau khi nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN và nghị quyết của Hội đồng quản trị, HAGL đã công bố hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ.

Cụ thể, HAGL đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng một cổ phiếu.

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm 1 tổ chức là CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (60,06 triệu cổ phiếu HAG) và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu HAG), ông Phan Công Danh (5,04 triệu cổ phiếu HAG), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu HAG), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu HAG) và ông Nguyễn Đức Trung (49,98 triệu cổ phiếu HAG).