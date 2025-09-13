Sau Đặng Thị Hồng, Bích Tuyền gây tranh cãi

Sau cuộc họp ngày 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Ngoài ra, VĐV 19 tuổi cũng sẽ không được thi đấu ở các giải đấu trong hệ thống chính thức của VFV tính từ thời điểm này.

Lý do dẫn đến lệnh cấm này là vì các VĐV không đủ điều kiện được Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xác định sẽ mất quyền tham gia tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức trong nước cho đến khi có quyết định khác

Tại giải U21 thế giới vừa qua, ngoài việc Đặng Thị Hồng bị loại khỏi danh sách, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam cũng bị xử thua 4 trận tại vòng bảng, khiến thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé dự vòng 16 đội.