Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Sinh năm 1971, NSƯT Thanh Bình trưởng thành từ Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh gắn bó với sân khấu kịch suốt nhiều năm, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu kịch nghệ. Ngoài sân khấu, anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Ngã ba thời gian, Bức chân dung tình yêu, Đấu trí…

Vai ông Lâm trong Lối về miền hoa của Thanh Bình từng được khán giả nhớ đến như một nhân vật ấm áp, nhân hậu. Gần đây, anh tạo dấu ấn với vai ông Dũng trong Cầu vồng ở phía cuối trời - một ông bố lớn tuổi, có những triệu chứng tuổi già như lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên và vai chủ tịch xã trong Có anh, nơi ấy bình yên. Sự biến hóa linh hoạt của NSƯT Thanh Bình khiến người xem nhiều lần bất ngờ: từ những nhân vật bụi bặm, gai góc trên sân khấu đến người cha hiền hậu, gần gũi trong phim truyền hình.

NSƯT Thanh Bình hóa thân thành bố đơn thân.

Dẫu vậy, so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, NSƯT Thanh Bình chọn cho mình con đường lặng lẽ hơn. Anh thẳng thắn chia sẻ không mặn mà với việc đánh bóng tên tuổi hay tham gia sự kiện rầm rộ. Với Thanh Bình, quan trọng nhất vẫn là giữ được đam mê nghệ thuật và cống hiến cho khán giả bằng những vai diễn tử tế.