Sau ‘cú vấp’ đầu năm, dự báo điều chưa từng có về sầu riêng Việt Nam

Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, số liệu tổng hợp sơ bộ của cơ quan hải quan về kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta ước đạt gần 1,3 tỷ USD trong tháng 9/2025. Con số này tăng 36% so với tháng 8 (951 triệu USD) và tăng 41% so với tháng cùng kỳ năm 2024 (917 triệu USD).

Đây cũng là con số cao kỷ lục lịch sử mà ngành hàng rau quả Việt Nam ghi nhận trong một tháng.

Tính chung 9 tháng 2025, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2024. Ông Nguyên nhẩm tính, nếu duy trì được đà xuất khẩu như những tháng vừa qua, khép lại năm 2025 ngành rau quả có thể thu về khoảng 8 tỷ USD - vượt mục tiêu đề ra trước đó.