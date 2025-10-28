Sau cơn sốt, giá vàng giảm tới 12 triệu đồng/lượng: Có còn xuống thêm?

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh ở cả 3 châu lục

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 27/10 trên thị trường New York (tối 27/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tiếp tục giảm hơn 125 USD, tương đương 3,1%, xuống dưới ngưỡng 3.990 USD/ounce (khoảng 127,3 triệu đồng/lượng, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng). Trước đó, trên thị trường châu Âu và châu Á, giá vàng đã giảm mạnh so với cuối tuần trước.

Đà giảm này nối tiếp chuỗi điều chỉnh mạnh mẽ trong tuần từ 20-24/10, khi kim loại quý trải qua cú sụt sâu hiếm có trong vòng một thập kỷ. Từ mức đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce (gần 140 triệu đồng/lượng) thiết lập ngày 21/10, giá vàng đã rơi xuống 4.100 USD/ounce vào cuối tuần, tức mất hơn 390 USD/ounce (12,4 triệu đồng/lượng).

Tại thị trường trong nước, đà giảm diễn ra chậm hơn. Cuối ngày 27/10, giá vàng miếng SJC giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, xuống còn 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng nhẫn chỉ lùi vài trăm nghìn đồng, còn quanh mức 149-150 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu vàng địa phương giảm mạnh hơn, mất 1-2 triệu đồng/lượng trong ngày và khoảng chục triệu đồng so với đỉnh.

Riêng vàng miếng SJC đã giảm khoảng 5 triệu đồng/lượng trong tuần qua, song giao dịch trên thị trường vẫn khá trầm lắng.