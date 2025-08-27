Sau cơn say nắng của chồng

Những buổi sáng mở mắt, thấy lưng của chồng nằm quay về phía mình đầy lạnh lùng, Minh muốn chạm vào nhưng rồi lại thôi.

Từ khi sinh thêm em bé thứ 3, có con nằm ở giữa, vợ chồng cô bớt đi hẳn những khoảnh khắc thân mật.

Chị cảm thấy mình mắc kẹt trong hôn nhân... (Ảnh minh họa: Internet)

Nhiều lần nằm dỗ em bé ngủ, cô sốt ruột và thương cảnh chồng xoay xở với chuyện ăn uống, đưa 2 con lớn đi học nhưng không biết làm sao. Công việc chồng cô rất bận, đi làm từ sáng đến tối. Ở nhà, anh cũng phải lo hết các việc từ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần, vì áp lực tài chính, anh còn phải tranh thủ làm thêm giờ.

Em bé khóc quấy, ông bà chỉ vào hỗ trợ được vài tháng. Tranh thủ những lúc con ngủ, Minh mới cố gắng nấu được cơm và thức ăn. Vợ chồng từng tính toán thuê người giúp việc theo giờ, nhưng chi phí quá đắt đỏ. Minh ở nhà trông con lâu nay, không có thu nhập nên vợ chồng động viên nhau sẽ cùng cố gắng, chờ đến lúc bé út đi học, Minh đi làm được sẽ đỡ hơn.

Ngày nối ngày như thế, vợ chồng cứ dần trở thành 2 đường thẳng song song, mất dần kết nối. Được chút thời gian, Minh muốn dành cho các con nhiều hơn, cô thậm chí không biết công việc, tâm tư của chồng ra sao. Cô cũng thấy mình căng thẳng sau sinh, ở cạnh chồng, cô rất hay cáu gắt vì những chuyện đâu đâu...

Đến khi em bé út đi nhà trẻ, khoảng cách giữa vợ chồng cũng khó kéo gần lại. Minh cứ chông chênh giữa 2 trạng thái, nửa muốn được yêu thương, nửa lại thấy buông xuôi, không muốn cố gắng.

Nói Minh mắc kẹt trong hôn nhân cũng đúng. Nhưng chính xác hơn là cô không biết làm thế nào để sắp xếp thời gian, sự ưu tiên cho sự phát triển bản thân, tìm việc, chăm sóc con cái hay là việc quấn quýt bên cạnh chồng.

Một ngày, cơn bão ập đến. “Anh có mệt không? Vụ đàm phán chiều nay sao rồi?”, tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của chồng khiến Minh rụng rời. Linh tính của người đàn bà khiến cô cảm nhận rõ có điều không hay.

Minh biết mật khẩu điện thoại của chồng, nhưng cô chưa từng đụng vào vì vốn tôn trọng sự riêng tư. Trong lúc chồng cô đang trong phòng tắm, cô vội vàng vào phòng ngủ, khóa trái cửa rồi mở điện thoại chồng ra.

Cô thấy hàng loạt những tin nhắn trao đổi công việc, chia sẻ chuyện đầu tư, làm ăn giữa chồng cô và một cô gái được chồng cô đặt tên là “Hoài - ban quản lý dự án”.

Họ nhắn tin mỗi ngày, từ sáng đến tối, cập nhật tình hình của nhau còn nhiều hơn cả vợ chồng cô. Và tuyệt nhiên trong những dòng tin nhắn ấy, chồng cô không nhắc đến vợ con nửa lời.

Minh choáng váng, nhưng trước khi chồng bước vào, cô vẫn kịp thời bình tĩnh chụp lại màn hình tin nhắn, gửi sang điện thoại cho mình để… lưu chứng cứ.

Một cuộc cãi cọ lớn xảy ra. Minh khóc lóc, tra hỏi. “Một là anh nói ra sự thật, 2 là tôi bế con đi!”, cô hét lên.

Chồng cô hiểu nếu Minh đã nói là cô sẽ làm thật. Minh cũng nói vì cô biết chồng rất trân trọng gia đình, anh chưa từng muốn đạp đổ nó. Nhưng phải mất một lúc im lặng, suy nghĩ, chồng Minh mới thành thật nói ra.

“1 năm nay, anh quá mệt mỏi. Đủ mọi áp lực từ công việc, gia đình. Mỗi ngày, anh đều cảm thấy kiệt sức khi nằm xuống giường và sợ hãi khi mở mắt ra. Anh không biết mình phải làm sao nữa. Ban đầu, anh rất muốn chia sẻ với em, nhưng không có cơ hội...”.

Rồi anh thú nhận rằng chính nhờ cô gái tên Hoài, sau vài cuộc chuyện trò liên quan đến công việc, đã trở thành người cho anh cảm giác được lắng nghe, giải tỏa bớt áp lực. Anh cũng thề độc rằng chưa từng vượt qua ranh giới hay phản bội vợ.

Minh hiểu và tin tất cả những lời chồng cô nói. Nhưng cô vẫn không chấp nhận được sự thật trớ trêu này.

“Anh xin lỗi, em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ mong em đừng làm gì ảnh hưởng đến gia đình này”, chồng Minh năn nỉ.

Mãi sau này nhìn lại, Minh nghĩ, có lẽ chính sự thành thật của chồng cô đã cứu vãn cuộc hôn nhân. May là anh không lấp liếm như nhiều người khác. Vậy nên cô có cơ hội để lên một kế hoạch yêu lại từ đầu, tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân mà cả 2 đều mắc kẹt trong đó.

Bước đầu, cô đề nghị chồng nhắn một cái tin vạch rõ ranh giới cho cô gái kia. Cô sẽ đi làm lại để hỗ trợ chồng về phần kinh tế. Vừa hay có cô cháu gái vào TPHCM để học đại học nên Minh nhờ cô bé đón 2 con giúp vào các buổi chiều.

Vợ chồng sắp xếp thêm thời gian đi bộ, chuyện trò vào sáng sớm, đứa lớn trông đứa bé. Minh cũng tìm hiểu những địa điểm đi du lịch gần hoặc trải nghiệm loanh quanh thành phố, giúp cả nhà có thêm thời gian chất lượng bên nhau. Cô hướng dẫn 2 bé lớn làm việc nhà, để cha mẹ đỡ hơn, có thêm sức lực làm việc khác…

3 năm trôi qua, cơn say nắng ngày ấy của chồng thi thoảng vẫn quay trở lại, khiến tim Minh nhói lên một chút. Nhưng rồi Minh hiểu rằng, vết thương sẽ lành lại dần cho đến khi thành vết sẹo. Điều quan trọng nhất là vợ chồng cô đã học được bài học gì, và cô đã không còn ngượng ngùng mỗi khi chạm vào chồng nữa…

Hoàng Anh