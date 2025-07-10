Sau cơn mưa, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học lại chật kín người

Cứ vào mỗi dịp Trung thu, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu.
Cơn mưa đêm trung thu vừa ngớt, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) lại tấp nập người tìm đến vui chơi.
