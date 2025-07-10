Sau cơn mưa, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học lại chật kín người

Trần Linh| 07/10/2025 10:21

Cơn mưa đêm trung thu vừa ngớt, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) lại tấp nập người tìm đến vui chơi.

Cứ vào mỗi dịp Trung thu, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu.

Phố lồng đèn trải dài trên các tuyến đường Lương Nhữ Học - Phú Định - Nguyễn Án - Nguyễn Trãi (phường Chợ Lớn, TP.HCM).
Cơn mưa đêm trung thu vừa dứt, bên trong các con đường ở phố lồng đèn lại chật kín người qua lại, không khí náo nhiệt đến tận khuya.
Các cửa hàng bày bán đa dạng mẫu lồng đèn với giá cả từ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn.
Nhân tượng ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học hấp dẫn khách tham quan bởi tạo hình lạ mắt và tư thế bất động hàng giờ.
Hai bạn trẻ diện trang phục cosplay dạo chơi ở phố lồng đèn. "Đây là lần đầu tiên tụi em tới phố lồng đèn, không khí rất náo nhiệt, làm mọi người quên đi cơn mưa nặng hạt trước đó".
"Chúng em đến đây lúc trời vừa mưa xong, dù cũng bị ướt một chút nhưng thật bất ngờ khi thấy khung cảnh rực rỡ, không khí trung thu thật rộn ràng" - Kim Diên nói.
Càng về khuya, dòng người đổ về các tuyến đường trong phố lồng đèn ngày càng đông đúc.
"Đêm trung thu nên dù mưa thì cũng bán đến khuya. Khách nhộn nhịp mua sắm, chụp hình check-in rất vui vẻ, sôi động"- một tiểu thương chia sẻ.
Một gian hàng trò chơi ném phi tiêu có thưởng thu hút các bạn trẻ.
Bên cạnh lồng đèn truyền thống thì các mẫu như thú bông, quả cầu tuyết cũng được nhiều người lựa chọn.
Theo plo.vn
https://plo.vn/sau-con-mua-pho-long-den-duong-luong-nhu-hoc-lai-chat-kin-nguoi-post874191.html
