Sau chuỗi tăng liên tiếp, giá xăng ngày mai có thể đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới tuần qua liên tục biến động do xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, áp lực từ nguồn cung gia tăng và tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ... Tính chung cả tuần trước, giá dầu thế giới giảm hơn 3%.

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (8/9), giá dầu thế giới tăng nhẹ, sau khi OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10 và thị trường đón nhận thông tin Mỹ có thể siết chặt trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Đến phiên giao dịch ngày 9/9, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, sau khi quân đội Israel tuyên bố không kích vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha, Qatar.