Sau chung cư cao cấp, đến lượt nhà ở xã hội 'chạy đua' tăng giá

Nguyên nhân thứ ba là thuế GTGT trong chi phí đầu tư. Trước đây, chi phí xây dựng nhà ở xã hội không bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, theo quy định mới, chi phí này phải tính cả thuế GTGT, dẫn đến tăng giá bán và giá thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án.

Tuy nhiên, quy định mới yêu cầu chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích thương mại này. Điều này làm tăng chi phí đầu vào, đẩy giá bán NOXH lên cao hơn. Mặc dù người dân được lợi khi không phải nộp 50% tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng căn hộ (tối thiểu 05 năm kể từ ngày trả hết tiền mua hoặc thuê mua), nhưng tổng thể giá vẫn tăng do những thay đổi về quy định này.

Thứ tư, trang bị tiện ích dự án NOXH ngày càng cao cấp, hiện đại hơn nhiều so với trước đây. “Yêu cầu của cuộc sống người dân hiện nay ngày càng cao, không thể làm như cách đây chục năm trước được!”, đại diện một chủ đầu tư nhà xã hội tại Hà Đông cho hay. Thực tế, nhiều chủ đầu tư đã nâng cấp, trang bị nhiều tiện ích cao cấp cho các dự án NOXH nhằm nâng cao chất lượng sống như trung tâm thương mại khối đế, bể bơi, phòng tập Gym, Yoga trên tầng mái, trường học, siêu thị ngay trong khuôn viên dự án. Nhiều dự án nhà xã hội đã đầu tư 2-3 tầng hầm, đảm bảo chỗ đỗ xe cho người dân

“Để đảm bảo thị trường nhà ở xã hội phát triển bền vững, cần có sự điều chỉnh chính sách linh hoạt, phù hợp hơn với khả năng tài chính của người dân, đồng thời kiểm soát tốt chi phí nhằm giữ giá cả hợp lý – giúp nhà ở xã hội thực sự trở thành nơi an cư lý tưởng cho những người có thu nhập thấp”, một chuyên gia thuộc Hiệp hội bất động sản Việt Nam kiến nghị.