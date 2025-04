Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết vừa làm việc với ông Nguyễn An (chủ kênh TikTok Chú Cá Review Không Booking) do có liên quan đến vụ án Hằng Du Mục đang bị Bộ Công an điều tra.

Trước đó, TikToker này đã có những review về sản phẩm kẹo Kera giả mà nhóm Hằng Du Mục bán. Sau khi những bê bối về kẹo Kera bị phanh phui, ông Nguyễn An đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng tại TP HCM để trình báo.