Sau ‘Chơ vơ’, SOBE kết năm 2022 bằng MV ‘Missing You’

Gần đây, SOBE đã có nhiều show diễn lớn nhỏ, đã có nhiều trải nghiệm sân khấu hơn. Là một nghệ sĩ trẻ, đây là những bước khởi đầu ấn tượng nhưng cũng rất áp lực. SOBE cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được hát và đem âm nhạc của mình tới nhiều người hơn. Anh đã rất lo sợ sẽ bị ngợp nhưng chính sự cổ vũ của khán giả đã động viên SOBE rất nhiều.

Khi debut được so sánh phong cách như đàn anh Soobin. Đến giờ, Sobe tự tin trước sự so sánh này: “Hiện tại, chắc hẳn mọi người sẽ thấy sự khác biệt và rõ ràng hơn trong cách hát cũng như dòng nhạc của SOBE. Không nên có sự so sánh nào giữa tôi cũng như với các nghệ sĩ khác vì mỗi người đều là một bản thể riêng biệt với những màu sắc riêng trong âm nhạc. Nên sự so sánh như vậy sẽ khá là khập khiễng”.

Ra mắt ca khúc “Missing You” trong thời điểm mùa lễ hội cuối năm và cận Tết 2023, SOBE cũng có những dự tính thú vị cho bản thân. Ngoài đi diễn, năm mới anh sẽ ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Nhưng ngay sau Tết, SOBE sẽ có một sản phẩm âm nhạc nữa để gửi tới mọi người.