Sau cái chết của Kim Sae Ron, 2 cô em gái diễn viên đang ở đâu?

Kim Ye Ron đóng cùng Park Min Young trong phim kinh dị The Cat

Năm 2012, Kim Ye Ron ra mắt trong lĩnh vực nhạc kịch. Cô vào vai Turandot thuở nhỏ trong vở Turandor và Pocahontas thuở nhỏ trong vở Pocahontas. Cô cũng vào Mộc Lan nhí trong vở nhạc kịch cùng tên, công diễn năm 2013. Năm 2019, Kim Ye Ron ký hợp đồng với công ty quản lý Fly Up và có vai diễn truyền hình đầu tiên trong phim When You Love Yourself Phần 2.

Kim Ye Ron hiện nay

