Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạng

Tôi năm nay 24 tuổi, đang làm nhân viên marketing ở một công ty nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Bạn trai tôi 29 tuổi, cùng công ty nhưng ở bộ phận kinh doanh. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm.

Bố mất sớm nên bạn trai tôi rất yêu thương mẹ và em gái. Tình cảm ấm áp anh dành cho gia đình cũng là điều khiến tôi cảm mến anh. Và tất nhiên, với bạn gái, anh cũng là người chu đáo.

Chúng tôi đều rất bận rộn, lại thường xuyên phải làm việc với đối tác nước ngoài lệch múi giờ, nên dù sống chung thành phố, tôi cũng không có nhiều dịp sang nhà chơi, thăm mẹ và em gái anh. Vì thế, tôi thường mua trái cây, bánh ngọt hay những món quà nhỏ gửi anh mang về.

Dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật, anh thường sắp xếp công việc dẫn tôi đi ăn cùng gia đình, để thêm gắn kết tình cảm.

Năm nay, ngày 20/10, anh phải đi công tác. Do đó, từ đầu tháng 10 anh đã lên kế hoạch đưa mẹ, em gái và tôi đi ăn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Tôi chủ động đề xuất mời cả nhà tới một quán lẩu nằm trong biệt thự cổ, rất đẹp và ngon.