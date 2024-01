Sau bữa cơm với bạn thân, tôi về nhà ôm chồng bật khóc

Ánh kể, chồng Ánh kiếm được nhiều tiền nhưng không có thời gian dành cho gia đình. Anh đi suốt, triền miên trong những cuộc gặp gỡ, họp hành. Thời gian ít ỏi anh ấy ở nhà lại chỉ để cáu với con, than phiền với vợ.

Ánh nhìn tôi buồn bã: "Mình từng rất yêu anh ấy, nhưng giờ thì không. Mình chỉ không muốn con mình thiệt thòi. Cậu phải nhìn vào mình để thấy cậu rất may mắn vì có một người chồng luôn hết lòng vì gia đình như chồng cậu. Như ai đó đã nói: Hạnh phúc không phải là có mọi thứ. Hạnh phúc chính là những thứ mình đã có và đang có, mai này cũng không bị mất đi".

Tôi cầm tay Ánh, không ngờ bạn thân mình đã trải qua nhiều chuyện khổ tâm mà không hề chia sẻ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ khi thầm ghen tỵ với cuộc sống của Ánh, xấu hổ vì đã than vãn, kể khổ trong khi so với bạn, tôi còn may mắn gấp vạn lần.

Tôi trở về nhà khi trời đã khuya. Hai con đi ngủ, chỉ còn chồng tôi vẫn ngồi ở phòng khách đợi. Anh nói, anh gọi cho tôi mấy cuộc không thấy nghe, gọi cho Ánh thì Ánh bảo tôi đang về.

"Lần sau, đi đâu buổi tối thì để anh đi cùng. Ở nhà chờ em, lo lắng như bị tra tấn". Tôi ôm chồng, không kìm nén nổi mà bật khóc khiến anh ngỡ ngàng không hiểu vì sao.

Ánh nói đúng, hạnh phúc không phải là có thứ nọ thứ kia, mà là những thứ hôm nay mình đang có, ngày mai sẽ không bị mất đi. Đó là tình cảm, là sẻ chia, là thấu hiểu. Đó chính là tình yêu thương.

Theo Dan Tri