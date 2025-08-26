Sau bão số 5, vòi rồng bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội

Chiều nay (26/8), một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp khiến nhiều người dân Hà Nội sửng sốt: vòi rồng xuất hiện trên bầu trời khu vực phía Bắc thành phố. Nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Chị Hà Ngọc Anh (trú tại tòa Sunshine Riverside, chân cầu Nhật Tân), một trong những người ghi lại hiện tượng trên và chia sẻ lên trang cá nhân cho biết, vòi rồng bắt đầu xuất hiện lúc 13h35 ở phía xã Đông Anh, kéo dài vài phút. "Nhìn từ cửa sổ căn hộ, cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa có chút rợn ngợp”, chị Anh chia sẻ.

Tương tự, chị Quỳnh (sống tại Tứ Liên, Hà Nội) cho biết nhà chị có vườn đào ở bãi giữa Nghi Tàm. “Khi chồng tôi ra thăm vườn thì bất ngờ chứng kiến vòi rồng hình thành. Ban đầu anh ấy kể tôi còn không tin, cho đến khi xem video thì thấy đúng là như cảnh trong phim”, chị nói.