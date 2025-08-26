Sau bão số 5, lốc xoáy kinh hoàng quét qua KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Người dân tại đây đã ghi lại được khoảnh khắc cơn lốc xoáy dữ dội cuốn phăng nhiều mái tôn và làm gãy đổ hàng loạt cây cối.

Trong các đoạn clip được chia sẻ, có thể thấy hàng trăm tấm mái tôn bị cuốn lên không trung, bay tứ tung giữa những cơn gió mạnh. Sau khi hoành hành tại KCN, cơn lốc tiếp tục di chuyển theo hướng về phía Thủ đô Hà Nội.

Nhiều cột điện bị gãy đổ.

Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều cùng ngày, đại diện Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cho biết, rất may cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người hay tổn thất lớn về tài sản. Thiệt hại chủ yếu ghi nhận là phần mái tôn tại khu vực bãi đỗ xe bị thổi bay và một số cây xanh trong KCN bị gãy đổ.