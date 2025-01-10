Sau bão số 10, tạm hoãn nhiều sự kiện văn hóa, giải trí

"Trong hoàn cảnh đồng bào cả nước đang gánh chịu nhiều khó khăn sau bão, nghệ sĩ không thể chỉ sống trong niềm vui riêng. Ban tổ chức rất tiếc khi phải thông báo thay đổi lịch. Sự an toàn và chia sẻ cùng cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường và các chiến sĩ, nghệ sĩ", ban tổ chức nói. Lịch biểu diễn mới sẽ được thông báo khi thời tiết ổn định.

Tối 30/9, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng thông báo dời buổi ra mắt E.P Xinh sao phải khóc - dự kiến diễn ra ngày 1/10. Cô cho biết sẽ chuyển lịch tổ chức sang thời điểm khác thuận tiện hơn, khi mọi người bình an sau cơn bão.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hoãn buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tạm hoãn buổi gặp mặt người hâm mộ và ra mắt MV Chỉ anh làm em khóc. "Đây là quyết định xuất phát từ sự tôn trọng dành cho cảm xúc chung của cả nước, và cũng để Hưng cùng ê-kíp tập trung hướng về những hành động thiết thực, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn. Khi tình hình ổn định hơn, tôi sớm thông báo lịch trình mới đến quý khán giả", nam ca sĩ cho biết.

Rapper Rhymastic cũng báo tạm hoãn việc mở bán vé sự kiện gặp gỡ người hâm mộ. Anh mong mọi người tập trung theo dõi tình hình, giữ an toàn và dành sự quan tâm cho các hoạt động cứu nạn, cứu trợ.