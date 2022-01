Sau bao lâu F0 không còn khả năng phát tán nCoV?

Đến nay, điều này vẫn là câu hỏi khó và không có sự nhất quán giữa các quốc gia, nghiên cứu. Đặc biệt, biến chủng Omicron xuất hiện khiến các quy định một lần nữa phải điều chỉnh.



Quy định trái ngược



Tại Mỹ, giới chức y tế cho phép hầu hết người nhiễm nCoV chấm dứt thời gian cách ly sau 5 ngày mà không cần làm xét nghiệm Covid-19.



Điều này trái ngược với Anh - nơi người mắc Covid-19 có thể được ra ngoài vào ngày thứ 6 với điều kiện có kết quả test âm tính trong hai ngày cách ly cuối cùng và không bị sốt. Nếu không có kết quả xét nghiệm, họ phải đợi đủ 10 ngày cách ly.



Mỗi quyết định trên đều được các nhà hoạch định chính sách đưa ra dựa trên cân bằng giữa việc hạn chế đi lại và phát triển kinh tế. TS Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho biết các hướng dẫn cách ly tại nước này được đưa ra nhằm đảm bảo người dân có thể sớm quay trở lại làm việc.



Tuy nhiên, một số chuyên gia về dịch tễ ở Anh, Mỹ đều cảnh báo hướng dẫn cách ly không tuân theo khoa học có nguy cơ khiến bệnh nhân vô tình lây lan nCoV tại nơi làm việc, trường học, nhất là khi họ chưa làm xét nghiệm.



Giáo sư Robert Wachter, Trưởng khoa y, Đại học California, San Francisco, từng chia sẻ trên Twitter ngày 14/1 về việc con trai ông có kết quả test dương tính vào ngày thứ 10. Nếu không làm xét nghiệm, cậu sẽ quay trở lại làm việc ngay sau đó một ngày.

Mỗi người có khả năng đào thải virus khác nhau, do đó, thời gian nhiễm bệnh của họ cũng khác. Ảnh: Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle.

Nguy cơ lây nhiễm không giống nhau giữa các F0



Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Anh, ước tính gần 35% F0 vẫn còn nguy cơ lây nhiễm sau 5 ngày kể từ thời điểm khởi phát triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính.



Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính vào ngày thứ 5 và 6 cách ly, nguy cơ lây nhiễm là 7%. Sau 10 ngày, con số này giảm xuống 5%.



Giáo sư miễn dịch học phân tử Gary McLean, Đại học London Metropolitan, trả lời phỏng vấn của Insider: “Những người mắc Covid-19 vẫn có khả năng lây nhiễm vào thời điểm hai ngày trước và sau 10 ngày từ khi có triệu chứng”.



Vị chuyên gia cũng cho rằng có nhiều khả năng F0 sẽ không bị lây nhiễm sau thời gian khuyến cáo của cơ quan y tế Anh, song, điều đó không an toàn 100%.



“Miễn dịch và tải lượng virus của mỗi bệnh nhân có thể xác định thời gian họ còn khả năng lây nhiễm virus. Mỗi người lại có thông số khác nhau”, vị chuyên gia cho biết.



Ngoài ra, các ước tính nói trên đều không áp dụng cho biến chủng Omicron.



Theo nhà virus học, Giáo sư Lawrence Young, Đại học Warwick, tại thời điểm công bố dữ liệu, không có nhiều thông tin về độc lực của Omicron so với các biến chủng khác. Do đó, họ không thể dự đoán chính xác khả năng lây nhiễm của người nào đó khi nhiễm biến chủng này.



Bà Young và ông McLean đều đồng ý dữ liệu mà Cơ quan An ninh Y tế Anh đưa ra và đánh giá đây là thông tin tốt nhất hiện có để xác định khả năng lây nhiễm của ai đó. Tuy nhiên, họ cũng đánh giá các dữ liệu này không đúng cho mọi trường hợp.



Dưới đây là bảng dữ liệu do Cơ quan An ninh Y tế Anh đưa ra: