Sau 4 năm vướng ồn ào tình cảm, cuộc sống của Jack và Thiên An thay đổi ra sao?

Năm 2024, Thiên An có cơ hội lớn khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh kinh dị Linh Miêu - Quỷ nhập tràng (đóng cùng Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hồng Đào) của nhà sản xuất Võ Thanh Hòa. Thiên An để lại ấn tượng khá tốt với khán giả dù là đây là vai chính điện ảnh đầu tiên.

Suốt 4 năm qua, Thiên An tập trung phát triển sự nghiệp, một mình nuôi con. Cô hoạt động trong showbiz trong vai trò diễn viên, góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như Mưu kế thượng lưu, Trên cả tình thân…

Thiên An tập trung nuôi con, đắt show đóng phim

Về mối quan hệ tình cảm với Thiên An, trách nhiệm trong quan hệ con chung giữa cả hai, công ty của Jack cho rằng nữ diễn viên "chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con từ khi bé sinh ra đến nay". Đơn vị này đã nộp đơn khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, giọng ca Sóng gió cho biết đã nộp đơn tố cáo Thiên An đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi đăng tải các bài viết trên trang cá nhân.

Thiên An tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

So với 4 năm trước, sự nghiệp của Thiên An phát triển hơn rất nhiều. Cô khá đắt show và cũng sở hữu người hâm mộ đông đảo. Ngoài đóng phim, Thiên An còn nhận nhiều lời mời đóng MV, làm mẫu quảng cáo, được các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm săn đón. Cô cũng thử sức với công việc livestream bán hàng.

Thiên An từng tâm sự, cô phải làm việc với tần suất dày đặc hơn, có những ngày làm việc 16-20 tiếng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ. Công việc diễn xuất không chỉ giúp cô sống với đam mê mà còn mang lại nguồn thu ổn định để chăm lo cho con gái nhỏ.

Nữ diễn viên một mình nuôi dạy con gái.

Trên trang cá nhân, Thiên An thường chia sẻ những thông điệp tích cực, vui vẻ. Khi rảnh rỗi, cô dành thời gian đi chơi, du lịch cùng con. Cô cũng chăm chút vẻ ngoài hơn, thường xuyên tập yoga, pilates để giữ gìn sắc vóc.

Chính điều này giúp Thiên An ngày càng cuốn hút, không chỉ gợi cảm, xinh đẹp mà còn tỏa ra nguồn năng lượng vui vẻ. Cô cũng cho thấy sự nâng cấp về phong cách thời trang.

Ở tuổi 27, Thiên An hài lòng thấy mình có thể cân bằng thời gian dành cho công việc và con gái. Sau thăng trầm quá khứ, cô biết cách trân trọng bản thân, tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé đời thường.

"Tôi tận hưởng, hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa có thể nỗ lực cho sự nghiệp và cũng có gia đình ở bên, mọi thứ rất hài hòa. Tôi cũng biết yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc cho ngoại hình nên được dạo gần đây khán giả khen xinh đẹp hơn", diễn viên sinh năm 1998 tâm sự.