Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Tôi 28 tuổi, đang làm việc tự do tại TPHCM. Tôi từng làm đủ nghề để sống: chạy bàn, dạy kèm, giao hàng… nhưng công việc kỳ lạ nhất tôi từng nhận là đóng vai chú rể.

Nghe có vẻ lạ đời, nhưng thật ra dịch vụ này không hiếm. Có người thuê tôi nhằm làm vui lòng cha mẹ, hợp thức hóa một mối quan hệ nào đó thậm chí là cái thai trong bụng.

Mỗi lần có việc, tôi không hỏi nhiều, thấy hợp lý thì đóng vai, nhận tiền rồi rút lui. Suốt 2 năm qua, tôi luôn hoàn thành tốt vai diễn và cảm thấy mình phù hợp với công việc này.

Ảnh minh họa: P.X

Tuy nhiên mới đây, tôi vấp phải tai nạn nghề nghiệp đầu tiên. Chuyện bắt đầu từ việc tôi nhận đóng vai chú rể trong đám cưới của cô gái tên M. cách đây không lâu.

M. là cô gái miền Tây hiền lành, ít nói. Mẹ M. bị ung thư giai đoạn cuối, sự sống được tính từng ngày. Gia đình M. biết điều đó. Họ chấp nhận sự thật và cố làm bà vui trong những ngày cuối đời.