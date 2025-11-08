Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: 'Thế giới bên kia' khác những gì người ta kể

Tờ The Sun vừa đăng tải trường hợp “chết đi sống lại” hi hữu của một người phụ nữ Anh có tên Victoria Thomas (35 tuổi). Cô tự nhận mình là một người khỏe mạnh, rất thích tập thể dục thể thao. Thế nhưng, trong một buổi đi tập gym, cô bị ngừng tim đột ngột. Cô được cho là đã chết lâm sàng trong 17 phút và sau đó sống lại một cách thần kỳ nhờ nỗ lực của đội cứu thương. Khi tỉnh lại, Victoria tiết lộ cô đã có trải nghiệm kỳ lạ về “thế giới bên kia”.

"Thế giới bên kia" là điều khiến nhiều người tò mò (Ảnh AI khởi tạo).

“‘Thế giới bên kia’ không giống những gì người ta kể”

Đó chính là điều mà Victoria nói ngay khi tỉnh lại. Cô cho biết, nhiều người trải qua trải nghiệm cận tử như cô mô tả những gì mà họ thấy là những khung cảnh yên bình và đường hầm ánh sáng rực rỡ.

“Tôi thấy mọi thứ tối sầm lại. Sau đó, tôi nhận ra mình đang ‘lơ lửng’ trên không, sát với trần nhà và nhìn xuống chính cơ thể mình đang nằm dưới sàn của phòng tập gym”, Victoria nói.