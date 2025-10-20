‘Sát thủ lưỡng cư’ BMP-2 Sarath pháo 30mm, tên lửa 4km, công nghệ Nga-Ấn ‘bơi qua sa mạc' đè bẹp đối thủ

Giữa sa mạc bụi mù của thao trường Mahajan trong khuôn khổ tập trận Indra-2025, BMP-2 Sarath – chiến mã lưỡng cư của Quân đội Ấn Độ – đang ‘bơi lội’ qua địa hình khắc nghiệt với pháo tự động 30mm 2A42 và tên lửa chống tăng Konkurs tầm bắn 4km. Liệu cỗ máy này, sản xuất nội địa với tỷ lệ tự chủ cao, có phải là "lá chắn thép" giúp bộ binh Ấn Độ thống trị biên giới Himalaya?

Video: ShanghaiEye

Ảnh: firstindia.co.in

BMP-2, hay Sarath trong Quân đội Ấn Độ, là xe chiến đấu bộ binh (IFV) thế hệ thứ hai do Liên Xô thiết kế năm 1980 và được sản xuất dưới giấy phép tại Nhà máy Đạn dược Medak (OFMK) từ những năm 1980.

Với hơn 2.500 chiếc trong biên chế, Sarath là trụ cột của các trung đoàn bộ binh cơ giới, nổi bật với khả năng chở 3 xạ thủ đoàn và 7 lính bộ binh, đồng thời hỗ trợ hỏa lực trực tiếp.

Kích thước gọn nhẹ (6,73m dài, 3,15m rộng, 2,45m cao) và trọng lượng 14,3 tấn giúp nó dễ dàng triển khai bằng đường không hoặc vượt sông.