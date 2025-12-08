Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vong

Đường ngập nước khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Ảnh: N.X

Mưa ngập gây khó khăn trong việc đi lại, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Trên đường Phan Đình Phùng, một số người dân phải dùng ô tô tải đỗ giữa đường để cảnh báo người đi xe máy không nên chạy vào nơi ngập, tránh bị chết máy xe hoặc có thể gặp nguy hiểm vì nước chảy xiết ở đoạn gần suối.