Sạt lở nghiêm trọng đe dọa "xóa sổ" nhiều nhà dân

Your browser does not support the audio element.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày 28 và 29/11, tại Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại các huyện miền núi. Riêng huyện miền núi Ba Tơ có lượng mưa đo được đạt từ 200 - 400 mm. Mưa lớn khiến nhiều sông, suối xuất hiện lũ lớn, sạt lở đất đe dọa nhiều nhà dân.