Sạt lở đèo Lò Xo, hàng trăm ô tô mắc kẹt trong mưa

Sáng 26-10, trên đèo Lò Xo xảy ra sạt lở đất, đá, cây cối tràn xuống đường khiến phương tiện không thể qua lại.

Theo thông tin, khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực xã Đăk Plô và Đăk Pek, một khối đất đỏ rộng khoảng 5 m, cao gần 10 m từ triền núi bất ngờ sạt xuống, kéo theo nhiều cây cối, đất đá chắn ngang quốc lộ 14.

Dòng bùn đỏ loang dài gần 100 m, khiến hàng trăm ô tô bị ùn ứ, không thể di chuyển qua khu vực.