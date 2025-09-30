Sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà ở Tuyên Quang, 4 người mất tích

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết, sự việc xảy ra khoảng 6h30 cùng ngày. Lượng mưa lớn liên tục nhiều giờ đã làm phần taluy dương sạt xuống, vùi lấp căn nhà trong tích tắc.

Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động công an, dân quân, bộ đội biên phòng cùng người dân trong thôn tới hiện trường triển khai tìm kiếm.