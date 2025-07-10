Sạt lở đất vùi lấp khu trọ ở Thái Nguyên, một nam sinh tử vong

Ngày 7/10, Công an phường Phan Đình Phùng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại tổ 60, khiến một người thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là V.V.S. (SN 2004), quê tỉnh Cao Bằng, đang theo học tại một trường nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.