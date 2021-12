Sạt lở đất vùi lấp 5 cháu nhỏ, một bé trai tử vong

Your browser does not support the audio element.

Ông Lữ Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một bé trai tử vong.