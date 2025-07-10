Sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử

K. và bà N.T.N (38 tuổi; ngụ xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), chủ một quán cà phê ở phường Thanh Điền, có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Ngày 5-10, sau khi đi du lịch về, bà N. cùng K. đến xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đón cháu (hơn 1 tuổi) đến chơi. Tối cùng ngày, xuất phát từ ghen tuông nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng kéo dài.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, K. dùng dao đâm nhiều nhát làm bà N. ltử vong tại chỗ. Gây án xong, K. lấy xe máy chở cháu nhỏ về lại xã Châu Thành trả cho gia đình rồi bỏ trốn.