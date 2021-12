Sát hại nạn nhân rồi tự tử để... kiếp sau được sống cùng nhau

Những nghi vấn của các đơn vị nghiệp vụ về đối tượng Vử càng rõ nét khi đối tượng đồng thời vắng mặt khỏi địa phương vào thời điểm nạn nhân Mảo mất tích. Sau khi dựng các mối quan hệ của Vử, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai đã có mặt tại xã Nậm Thàng.

Qua đấu tranh, họ được anh trai của Vử cho biết vào khoảng 5h sáng 11/2, đối tượng đã rời khỏi Nậm Thàng đi về xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Cùng với việc lần tìm theo hành trình của đối tượng nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã thông báo đến Công an các địa phương, nơi đối tượng có thể đi qua.

Trong hành trình di chuyển từ Mường Khương về Bắc Hà, Vử đã gây ra vụ va chạm giao thông với một chiếc ôtô. Công an xã Nậm Mòn (Bắc Hà) đã tạm giữ đối tượng tiến hành xử lý vụ tai nạn giao thông. Sau khi nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Nậm Mòn đã giữ lại đối tượng. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh Vử đã khai nhận: Trước đó, anh ta có tình cảm với nạn nhân Mảo, song vào thời điểm đó, cả hai đều đã có gia đình nên hẹn ước đến kiếp sau sẽ lấy nhau. Vử sau đó đã trao cho chị Mảo tín vật đính ước…

Trưa 9/12, Vử đi nhặt củi. Đến khoảng 12h cùng ngày thì Vử gặp nạn nhân Mảo. Lúc này, Vử giữ chị Mảo lại và đòi lại vật đính ước …Khi đối tượng Vử tiến sát gần chị Mảo thì chị không đồng ý, hai bên đã xảy ra sự vật lộn. Do địa hình của khu vực dốc nên cả hai bị rơi xuống một lối mòn khác, cách khu vực hiện trường ban đầu khoảng 5m. Khi thấy chị Mảo nằm trên đất, đối tượng đã nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của chị Mảo rồi tự tử để cả hai được sống với nhau ở kiếp sau.

Nghĩ là làm, Vử đã dùng đá đập vào đầu của chị Mảo. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, đối tượng lục soát trong người lấy đi một chiếc ví tiền… Tiếp đó, Vử kéo xác nạn nhân xuống tả luy âm khoảng 7-8m rồi ném xác nạn nhân xuống vực sâu. Sau khi gây án, Vử kiểm tra ví, lấy đi hơn 10 triệu đồng rồi giấu chiếc ví vào một ví trí gần hiện trường vụ án; chiếc điện thoại của nạn nhân, đối tượng đập vỡ với mục đích để gia đình không thể liên lạc được nữa.

Sau khi gây án, Vử về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân rồi tìm đến nhà anh trai ở xã Tả Thàng. Trên đường đi, Vử đã vặt lá ở ven đường mà anh ta cho rằng là lá ngón để tự sát nhưng có lẽ do trời tối đã hái nhầm nên không chết. Sáng hôm sau, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã rời khỏi nhà anh trai…, trên đường đi thì bị phát hiện và bắt giữ. Sau 48h tích cực đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai, Công an huyện Bắc Hà đã bắt giữ đối tượng gây án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.