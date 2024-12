Sát hại bạn nhậu, bỏ thi thể lên xe lôi chở ra nghĩa trang

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông 35 tuổi đánh bạn nhậu tử vong, đưa thi thể lên xe lôi rồi chở ra nghĩa trang. Ngày 7/12, lãnh đạo UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một nạn nhân tử vong. Nghi phạm đã ra đầu thú. Khoảng 7h cùng ngày, một số người dân ở thị trấn Ea Kar phát hiện thi thể nam giới trên thùng xe lôi đậu cạnh nghĩa trang nên báo lên Công an huyện Ea Kar. Người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông đặt trên một chiếc xe lôi. Nhận tin báo, công an huyện này đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/12, N.X.N (SN 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar) ngồi nhậu cùng Y C.Byă (SN 1989, cùng trú tại xã Cư Ni). Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, N.X.N đánh Y C. dẫn đến tử vong. Gây án xong, N.X.N mang thi thể Y C. để trên thùng xe lôi rồi trùm chăn bông lại. Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng. (Nguồn: Tiền Phong)