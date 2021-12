Sắp xuất hiện "phố đi bộ trên cao" tại Sài Gòn

Your browser does not support the audio element.

Là đô thị phát triển kinh tế, TPHCM ngày càng đón nhận thêm những mô hình thương mại mới độc đáo. Đơn cử là Trung tâm thương mại Outsight D-Mall sắp được nhà phát triển bất động sản DHA Corporation công bố tại trung tâm Chợ Lớn (quận 6), được chủ đầu tư kỳ vọng là "khu phố đi bộ trên không" của TPHCM.

D-Mall tọa lạc giữa khu đất đắt đỏ của quận 6 trên Đại lộ Hồng Bàng, sát vòng xoay Cây Gõ. Tổ hợp thương mại này có quy mô 4 tầng, rộng hơn 25.000m2, khi hoàn thành sẽ là trung tâm mua sắm - ẩm thực - giải trí theo mô hình phố đi bộ trên cao tại khu vực trung tâm TPHCM.